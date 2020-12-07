رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«النحاس»: نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري‭ ‬لسابق‭ ‬عهده

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:04 م
‬الكاتب‭ ‬الصحفي
‬الكاتب‭ ‬الصحفي ‬عبدالعزيز‭ ‬النحاس
إسلام نصير
طباعة
قال‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي ‬عبدالعزيز‭ ‬النحاس،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضيفه‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬فهو‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬القامات‭ ‬نواة‭ ‬لفكرة‭ ‬كيف‭ ‬تستعيد‭ ‬مصر‭ ‬قوتها‭ ‬الناعمة‭ ‬التى‭ ‬تميزت‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬وأثرت‭ ‬بشدة‭ ‬فى‭ ‬محيطها‭ ‬العربى‭.‬

جاء ذلك خلال حفل تكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة وأناب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ لحضور حفل التكريم، وحضر الاحتفالية الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

وأشار‭ ‬النحاس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬المصرى‭ ‬الوطنى‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬فى‭ ‬فترة‭ ‬اختطاف‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وتغيير‭ ‬هويته،‭ ‬فكان‭ ‬الإعلام‭ ‬حائط‭ ‬صد،‭ ‬والقائد‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬حتى‭ ‬تفجرت‭ ‬ثورة‭ ‬30‭ ‬يونيو،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فى‭ ‬مرحلة‭ ‬نحتاج‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الإعلام‭ ‬المصرى‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهده‭ ‬وإلى‭ ‬قوته‭ ‬وتأثيره‭ ‬فى‭ ‬الوطن‭ ‬العربى‭ ‬وفى‭ ‬المحيط‭ ‬الإفريقى‭ ‬والداخل‭ ‬المصرى‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬

ووجه‭ ‬النحاس‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحافة‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالصادق‭ ‬الشوربجى‭ ‬وجميع‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬الذى‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬التشريع‭ ‬والصحافة‭ ‬والإعلام؛‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬
«النحاس»: نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري‭ ‬لسابق‭ ‬عهده
«النحاس»: نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري‭ ‬لسابق‭ ‬عهده
«النحاس»: نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري‭ ‬لسابق‭ ‬عهده
«النحاس»: نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري‭ ‬لسابق‭ ‬عهده

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

وفاة ناخب أمام إحدى لجان النواب في السويس

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

محافظ كفر الشيخ: 55 مصابًا في حادث تسريب غاز شركة المياه

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

برسالة نصية.. استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

الفقي: مركز توثيق التراث يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات

ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

«من الذى أكل البازلاء».. عرض مسرحى جديد بالغربية

«صعوبات تصنيف وفهرسة الكتب».. ورشة للعاملين بقصور الثقافة