«النحاس»: نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الإعلام‭ ‬المصري‭ ‬لسابق‭ ‬عهده

قال‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي ‬عبدالعزيز‭ ‬النحاس،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬إنه‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضيفه‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالية‭ ‬فهو‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬القامات‭ ‬نواة‭ ‬لفكرة‭ ‬كيف‭ ‬تستعيد‭ ‬مصر‭ ‬قوتها‭ ‬الناعمة‭ ‬التى‭ ‬تميزت‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬وأثرت‭ ‬بشدة‭ ‬فى‭ ‬محيطها‭ ‬العربى‭.‬جاء ذلك خلال حفل تكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، بمقر الهيئة وأناب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي جرجس، وكيل مجلس الشيوخ لحضور حفل التكريم، وحضر الاحتفالية الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.وأشار‭ ‬النحاس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬المصرى‭ ‬الوطنى‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬فى‭ ‬فترة‭ ‬اختطاف‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وتغيير‭ ‬هويته،‭ ‬فكان‭ ‬الإعلام‭ ‬حائط‭ ‬صد،‭ ‬والقائد‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬حتى‭ ‬تفجرت‭ ‬ثورة‭ ‬30‭ ‬يونيو،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فى‭ ‬مرحلة‭ ‬نحتاج‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬الإعلام‭ ‬المصرى‭ ‬إلى‭ ‬سابق‭ ‬عهده‭ ‬وإلى‭ ‬قوته‭ ‬وتأثيره‭ ‬فى‭ ‬الوطن‭ ‬العربى‭ ‬وفى‭ ‬المحيط‭ ‬الإفريقى‭ ‬والداخل‭ ‬المصرى‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬ووجه‭ ‬النحاس‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للصحافة‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالصادق‭ ‬الشوربجى‭ ‬وجميع‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬الذى‭ ‬يؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬التشريع‭ ‬والصحافة‭ ‬والإعلام؛‭ ‬لتقديم‭ ‬الأفضل‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬