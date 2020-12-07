القبض على «داعشي» في كركوك العراقية
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:29 م
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ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات العراقية القبض على إرهابي يعمل ضمن ما يسمى "استخبارات داعش" في محافظة كركوك.
وذكرت الوكالة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية، اليوم الاثنين- أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".
وأضافت أن الإرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وذكرت الوكالة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية، اليوم الاثنين- أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".
وأضافت أن الإرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب؛ لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.