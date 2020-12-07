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حوادث

وحدة ‎غسل الأموال تحدث قائمتها فى ‎مصر بـ6542 إرهابيًا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:41 م
وحدة ‎غسل الأموال
وحدة ‎غسل الأموال
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عممت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى تاريخ 23 نوفمبر الماضى، على الدول التابعة لمجلس الأمن وذلك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

وبلغ عدد الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب فى مصر وفقا لـ30 حكما صادرا خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 23 نوفمبر 2020، نحو 6542 إرهابيا، بدلا من 6305 إرهابيين، بينما بلغ عدد الجماعات والتنظيمات المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية 8 كيانات.

وجاء على رأس قائمة المدرجين محمد بديع عبدالمجيد مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، يليه نائبه السابق محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر، ثم محمد سعد توفيق الكتاتنى وعصام الدين محمد حسين العريان، ومحمود عزت، وصفوان ثابت.

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