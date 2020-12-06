الانتهاء من اختيار 270 مشرفا لحج الجمعيات الأسبوع المقبل

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم الانتهاء من اختيار 270 مشرفًا لحج الجمعيات الأهلية 2021 خلال الأسبوع المقبل، من خلال لجان مشكلة من مجلس الأمناء ودار الإفتاء المصرية وخبراء في التنمية البشرية، بجميع المحافظات في دار الهيئة الهندسية وفق جدول زمنى يراعى تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها.وأضافت وزارة التضامن، أن الهدف من استئناف الاختبارات يأتى في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج لعام 1442هـ 2021م، والعمل على اختيار الأفضل من بين المتقدمين حتى يتسنى للوزارة تأهيلهم ليكونوا مستعدين فور صدور قرار من قبل السلطات السعودية بالترتيبات والضوابط المتعلقة بموسم الحج القادم.من جانبه قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن عدد المشرفين الذين سيتم استكمال الاختبارات لهم يبلغ 669 متقدما، وهم الذين سبق لهم اجتياز الاختبارات التحريرية التى أجريت أون لاين خلال شهر فبراير الماضي من أصل 1115 متقدمًا.ووافقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، على استئناف اختبارات المشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات والتى بدأت خلال شهر فبراير الماضي وتوقفت بسبب جائحة فيروس كورونا وما شهده موسم الحج الماضي من صدور قرار من المملكة العربية السعودية باقتصار موسم الحج لعام 2020م على حجاج الداخل في إطار الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.