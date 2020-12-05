هزة أرضية بمطروح تثير تساؤلات المواطنين على «فيسبوك»

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات تفيد بحدوث هزة أرضية في بعض المناطق بمحافظة مطروح، التي أثارت التساؤلات.وكانت سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد- 14 نوفمبر الماضي- هزة أرضية فى شرق القاهرة، وذكر بيان للمعهد القومي للبحوث، أن الهزة جاءت بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، وأنها وقعت على خط العرض 30.14 شمالًا خط الطول 31.6 شرقًا.