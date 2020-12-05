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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هزة أرضية بمطروح تثير تساؤلات المواطنين على «فيسبوك»

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:14 م
هزة أرضية
هزة أرضية
ياسمين شعيب
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تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورات تفيد بحدوث هزة أرضية في بعض المناطق بمحافظة مطروح، التي أثارت التساؤلات.

وكانت سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد- 14 نوفمبر الماضي- هزة أرضية فى شرق القاهرة، وذكر بيان للمعهد القومي للبحوث، أن الهزة جاءت بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، وأنها وقعت على خط العرض 30.14 شمالًا خط الطول 31.6 شرقًا.

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