النمسا: بدء فحوصات كورونا لجميع سكان الولايات

بدأت الجمعة، فحوصات فيروس كورونا لجميع سكان ولايات النمسا، وفق جدول زمني يستمر أسبوعين، وقد تم البدء بسكان العاصمة فيينا وولاية تيرول بسبب ارتفاع مخاطر العدوى فيهما.

وقالت مصادر فى وزارة الصحة بالنمسا، الجمعة، إن فيينا يتواجد بها ثلاثة مواقع رئيسية لفحص السكان، والذي يتم من خلال اختبار سريع تظهر نتائجه خلال دقائق.

وأضافت المصادر، أنه تم توجيه الدعوة للسكان؛ للمشاركة فى الفحوصات طواعية وعبر التسجيل من خلال الإنترنت.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس حتى أمس بلغ 297 ألفا و245 حالة، وقد تعافى منها 243 ألفا و775 وتوفي 3 آلاف و651 حالة.