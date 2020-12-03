الطيران الروسي يستهدف «داعش» بـ25 غارة في البادية السورية

شنت القوات الروسية في سوريا، اليوم الخميس، أكثر من 25 غارة جوية استهدفت مواقع انتشار تنظيم داعش الإرهابي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان اليوم أن الطائرات الحربية الروسية منذ صباح اليوم، نفذت أكثر من 25 غارة جوية استهدفت مواقع وتحصينات خلايا داعش في البادية ضمن الحدود الإدارية لمحافظات الرقة ودير الزور وحماة وحمص، تزامنًا مع انتشار دفعات من عناصر الميليشيات الموالية لها في تلك المناطق للبحث عن خلايا التنظيم الإرهابي.وكشف المرصد السوري عن مقتل 7 عناصر من لواء القدس الإيراني والميليشيات الموالية لروسيا بينهم قيادي وأصيب آخرون، في كمين نفذته خلايا داعش على الطريق الواصل ما بين مدينة الميادين وفيضة ابن موينع بريف دير الزور الشرقي.