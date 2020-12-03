موظفو التخطيط يحتفلون بفوز «السعيد» بجائزة أفضل وزيرة عربية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادات الوزارة والعاملين بها وقدمت لهم الشكر علي ما قدموه وما بذلوه من جهد خلال السنوات الماضية.وقالت:"نلت جائزة أفضل وزيرة في الوطن العربي بفضل ما قدمتوه للوزارة، وأنتم شركاء في هذه الجائزة، وهذا التقدير ليس تقديرا شخصيا، لكنه تقدير لمصر وللحكومة وكل الوزراء، فهذا النجاح نتيجة جهد جماعي داخل الوزارة وعلى مستوى الحكومة.أضافت وزيرة التخطيط أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يحملنا مسئولية استمرار التطوير والأداء وتحقيق إنجازات أكبر.خلال اللقاء، قدم الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هدية تذكارية للوزيرة نيابة عن العاملين بالوزارة ومساعدي الوزيرة ومستشاريها.