السعودية: قريبًا تحديد موعد رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم، أنه سيتم قريبا تحديد موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ.وأوضحت الداخلية السعودية في بيان لها أنه بعد 1 يناير المقبل ستعلن موعد رفع القيود على المغادرة، والسماح بفتح المنافذ، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية.وكانت السعودية سمحت بعودة العمرة تدريجيًا للقادمين من الخارج وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.