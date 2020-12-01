مصرع طفل فى انهيار عقار بالسيدة زينب

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار عقار بمنطقة السيدة زينب، وتزيل قوات الحماية المدنية الأنقاض وفحص الخسائر.تلقى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، مفاده انهيار عقار بمنطقة السيدة زينب ووجود متوفى.على الفور انتقلت المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث والنقيب خالد جبر معاون المباحث وتبين انهيار عقار قديم ووفاة طفل، وجارِ رفع الانقاض.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.