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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اشتباكات مسلحة بين المليشيات التركية في حلب وسقوط جرحى

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:58 م
حلب
حلب
محمد عمر
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اندلعت اشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا، اليوم الاثنين، شرقي حلب ما أسفر عن سقوط جرحى وذلك لخلافهم على تمرير شحنات التهريب.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة دارت في قرية التفريعة بريف مدينة الباب شرقي حلب، بين عناصر من فرقة الحمزات ومجموعة من لواء السمرقند المنضوية ضمن صفوف ميلشيا الجيش الوطني الموالي لتركيا.

وأوضح المرصد السوري، أن سبب الاشتباكات خلافات على تمرير شحنات مخصصة للتهريب من مناطق ريف حلب الخاضعة لنفوذ تلك الفصائل إلى الطرف المقابل الخاضع لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فيما وردت معلومات عن وقوع جرحى بين الطرفين.

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