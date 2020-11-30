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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

حقيقة إزالة لافتات صور مرتضى منصور من نادى الزمالك (صور)

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 05:21 م
إزالة لافتات صور
إزالة لافتات صور مرتضى منصور
حسام عسل
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إزالة اللافتات التي تحمل صورة المستشار مرتضى منصور بمدخل نادي الزمالك بميت عقبة.

وشهدت الأجواء داخل وخارج النادي حالة من الهدوء والاستقرار في أول يوم تواجد الإدارة المكلفة من قبل وزارة الشباب والرياضة لإدارة النادي.

وسارت الأمور بشكل طبيعي وانتظمت الأنشطة داخل النادي، فيما ظلت اللافتات مكانها على عكس المزاعم والشائعات التي روجت في الساعات القليلة الماضية، كما تواجدت عناصر من قوات الشرطة أمام النادي للتصدي لأي شغب قد يحدث.

ووصل المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك الجديد، والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مقر النادي صباح بعد بيان وزارة الشباب والرياضة الذي تضمن إيقاف مجلس الزمالك، لحين التحقيق فى المخالفات المالية التي وقع فيها المجلس بمعرفة النيابة العامة.

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