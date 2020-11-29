عنصرية بغيضة تطال «أسطورة الزمالك».. كل شيء عن أزمة شيكابالا
الأحد 29/نوفمبر/2020 - 06:30 م
مجددا، تعرض نجم فريق الزمالك محمود عبد الرازق الشهير بـ "شيكابالا" لحملة هتافات وُصفت بـ "العدائية" من بعض جماهير غريمه الأهلي عقب مباراة القمة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت حملة التنمر والعنصرية بحق عبد الرازق، بعد خسارة فريقه لقب دوري أبطال.
ووصل الأمر بالبعض إلى حد رفع كلب أسود ليهزؤوا من لاعب الزمالك ما أثار جدلا عارما.
القصة كاملة في هذا الملف:
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