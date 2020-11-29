«مش لوحدك».. نجوم كرة سبقوا شيكابالا في الاكتواء بنار العنصرية

لم يكن لاعب فريق الزمالك شيكابالا وحده الذي تعرض لهجوم وعنصرية من قبل الفريق المنافس، فقد سبقه العديد من نجوم الرياضة العالمية، وأشهرهم نجم منتخب مصر محمد صلاح، وصامويل إيتو، ودروجبا وتوريه، فظهور العديد من الأحداث والوقائع المرتبطة بالعنصرية في ملاعب كرة القدم، المحلية والعالمية، أمر وإن كان منبوذا ومرفوضا، إلا أنه أصبح منتشر بكثرة وخاصة في ظل التعصب والشحن الكروي بشكل عام بعد زيادة انتشارة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل استفزاز الفرق المنافسة.



