السجن والغرامة في انتظار المتنمرين على «شيكابالا».. شاهد العقوبات

قال إيهاب الأطرش، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن عقوبات مشددة تنتظر المتنمرين على محمود عبدالرازق (شيكابالا) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقب هزيمة الأبيض في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام غريمه التقليدي الأهلي، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي، الجمعة.وأضاف، لـ«الدستور»، أن نص المادة «309 مكرر ب» من قانون العقوبات، والمعدل بقانون رقم 189 لسنة 2020، ذكرت أن «التنمر كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف المجني عليه، أو اعتقاد الجاني أنها تسىء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه الاجتماعي».ولفت «الأطرش» إلى أن «العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتم تشديد العقوبة إذا وقعت جريمة التنمر من شخصين أو أكثر»، وفقًا لنص المادة القانونية.حالة التنمر على «شيكابالا» انطبقت على جزئية التشديد بالقانون، حيث شارك في الواقعة أكثر من شخص- وفقما يقول المحامي بالاستئناف العالي ـ ويمكن للاعب الأبيض أن يُحرك دعوى ضد من ظهروا في الفيديو، إضافة إلى أن النيابة العامة لها الحق في فعل ذلك بنفسها دون وجوده، كونها تنوب عن الشعب في حقوقه، وتخوض كل درجات التقاضي في القضية، غير أن «شيكابالا» يكون له الحق في التنازل عن القضية.وأوضح المحامي، أن لاعب الزمالك (المجني عليه في الواقعة) له الحق في تحريك دعوى أخرى بالتعويض عن الضرر، في حال الحكم بإدانة المتهمين.كان بعض الأشخاص يرتدون ملابس حمراء (في إشارة لتشجيعهم الأهلي) حملوا كلبًا يرتدي قميصًا أبيض، مرددين اسم «شيكابالا»، وهو ما أثار غضبًا عارمًا بين جماهير الكرة، على رأسهم مشجعو الأحمر المتوج بدوري الأبطال عن القارة السمراء.