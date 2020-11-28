محمد الباز لـ«جماهير الأهلي»: ارحموا شيكابالا.. ولا للتنمر

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إلى مبادرة لوقف التنمر على لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، مشيرا إلى أن ما يحدث ضده أمر غير مقبول ومنافي لقيم الرياضة.





وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "ارحموا شيكابالا، من امبارح وحتى الآن حالة ضغط نفسي وعصبي كبير جدا عليه، وحالة الضغط دي تخرج أسوأ ما في اللاعب".





وأضاف الباز، أن شيكا لاعب عظيم والضغط عليه يخرجه عن أعصابه، لافتا إلى أن المباراة انتهت، والبطولة لصالح مصر كلها، وليس الأهلي فقط.



