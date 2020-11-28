عمر كمال ينتهي من تسجيل أحدث أغانيه باللهجة العراقية

انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب في العراق، مع المطرب العراقي نورالزين، والأغنية تحمل اسم "غالي غالي".وكتب عمر كمال عبر صفحته على فيسبوك: "مبسوط إنى أول مرة أغنى باللهجة العراقية هتسمعوا حاجة حلوة مع النجم نورالزين".ويتواجد عمر كمال خلال الفترة الحالية في العراق، حيث كان يقدم سلسلة حفلات والتقى بجمهوره هناك لأول مرة واتفق فور وصوله مع المنتج العراقي صلاح دخو على ثلاث أغانٍ فيديو كليب تجمعه بالمطرب العراقي نورالزين، وكان عمر كمال قدم ثلاث حفلات حتى الآن في العراق في أماكن مختلفة مثل نادي اليرموك ونادي العلوية.