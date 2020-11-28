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مصر

8654 أسرة استفادت من كشف تعاطى الإدمان فى «الأسمرات»

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:17 م
كشف تعاطي الإدمان
كشف تعاطي الإدمان في الأسمرات
ولاء جمال
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قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن حملة طرق الأبواب لمكافحة وعلاج الإدمان بحي بالاسمرات استفادت منها 8654 أسرة حتى الآن، بمتوسط الأسرة 5 أفراد مع مراعاة تنفيذ الحملات في وقت مناسب لتواجد جميع أفراد الأسرة من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءً يوميًا في ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فى تصريحات صحفية، أن مبادرة الصندوق بحى الأسمرات تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بحي الأسمرات،  بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.

وأكد أن المبادرة لاقت تجاوبًا كبيرًا من جانب الأهالي، حيث يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما تستهدف الحملة تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كل الأسر المقيمة بحى الأسمرات.

وأضاف عثمان، أن عيادة الصندوق بحي الأسمرات تواصل استقبال الأهالي، خاصة الشباب والمراهقين، لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، لافتًا إلى أن 255 شابًا من سكان المنطقة تقدموا للعلاج من الإدمان وتم إحالة الحالات المرضية لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق مجانا وفى سرية تامة.

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