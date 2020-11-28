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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خامنئي عن مقتل «فخري زادة»: نتوعد بالثأر

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
علي خامنئي
علي خامنئي
وسام عطية
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توعد المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، بالثأر لمقتل العالم النووي محسن فخري زادة، الذي قتل أمس الجمعة، حسبما نقلت رويترز.

وأكد خامنئي- عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن عمل فخري زادة "العلمي والتكنولوجي والفني" في كل المجالات سيستمر ولن يتوقف ولن تهتز لنا أي عزيمة تجاه النووي الإيراني مهما حدث، ودعا إلى «معاقبة» المسئولين عن اغتياله.

وكان العالم النووي محسن فخري زادة وعدد من الحراسة الأمنية له قد قتلوا في اشتباكات مسلحة وقعت في شرق العاصمة الإيرانية طهران، أمس الجمعة، فيما يبدو أنه تكرار لعمليات اغتيال سابقة، ألقت إيران بالمسئولية عنها على وكالات استخبارات أمريكية وإسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أيضا بالانتقام لمقتل فخري زادة.

وأدان وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، بشدة العملية التي وصفها بـ"الإرهابية العمياء"، مؤكدًا وجود مؤشرات تثبت تورط إسرائيل في عملية الاغتيال، حسبما ذكرت وكالة «فارس».

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