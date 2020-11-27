شباب حزب الوفد يصعدون جبل موسى في زيارتهم لمشروع التجلي

‏حرص شباب حزب الوفد المشاركين في أول فوج سياحي إلى منطقة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام على صعود جبل موسي وزيارة دير سانت كاترين واستراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.جاء ذلك خلال فعاليات زيارتهم لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة الأراضي المقدسة، حيث أكد شباب الوفد المشاركين في الفوج السياحي على أهمية دعم السياحة الداخلية خاصة في جنوب سيناء.وأشار شباب الوفد إلى أن مصر دولة تتمتع بالعديد من المزارات السياحية التي يعشقها العالم ويأتي إليها لذلك يجب على القوي السياسية والاحزاب والمجتمع المدني العمل على تشيط السياحة الداخلية.وأكد شباب الوفد أن القيادة السياسية تهتم بكافة المجالات لوضع الدولة المصرية في المكانة التي تستحقها ومن بين هذه المجالات مجال السياحة الداخلية والسياحة الدينية، مشيرين إلى أن مصر ستصبح قبلة السياحة الدينية في العالم.وأعرب شباب الوفد عن سعادتهم بتنظيم هذا الفوج السياحي برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد، ما يؤكد أن حزب الوفد يعمل دائما من أجل مصلحة الوطن.يذكر أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والوكيل الاول لمجلس الشيوخ، أطلق أول فوج سياحي من بيت الأمة إلى منطقة مشروع التجلي الأعظم.