تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الجمعة، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و981 حالة.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته الإذاعة السنغالية- أنه تم إجراء 921 فحصا، حيث تم تسجيل 21 إصابة مؤكدة.. مضيفة أنه تم شفاء 11 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 15569 شخصا.وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 332 شخصا.