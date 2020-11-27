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عالم

روسيا تقدم مساعدات غذائية لأكثر من ألف عائلة فى دمشق

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:19 ص
مساعدات غذائية لأكثر
مساعدات غذائية لأكثر من ألف عائلة فى دمشق
وكالات
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أكدت وكالة التعاون الإنساني الروسية أنها قدمت مساعدات غذائية لأكثر من ألف عائلة سورية محتاجة في دمشق.

وأشار مدير مكتب وكالة التعاون الإنساني الروسية في دمشق، نيكولاي سوخوف، في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي»، أن توزيع المساعدات على العائلات المحتاجة يأتي بالتنسيق مع السلطات السورية التي توفر الساحات، حيث يمكن تقديم المساعدة لأعداد كبيرة من الناس مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وحصلت العائلات السورية على حزم مساعدات غذائية، يفترض أن تكون كافية لمدة 3 أشهر.

وهذه هي الفعالية السابعة من نوعها، وتم تنظيمها بتكليف من غرفة التجارة والصناعة الروسية بدعم من الوكالة الفدرالية للتعاون الإنساني وبمشاركة الجمعية الروسية لتطوير علاقات الصداقة والأعمال مع سوريا.

وحضر المراسم محافظ دمشق ونواب في البرلمان السوري وممثلو المجتمع المدني.

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