«السياحة» تحذر من فحوصات «غير معتمدة» للسائحين الأوكرانيين

كشفت وزارة السياحة والآثار أن الشهادات الخاصة بالسائحين القادمين من دولة أوكرانيا إلى محافظة جنوب سيناء، في الآونة الأخيرة، ثبت أنها غير معتمدة وغير مؤكدة صلاحيتها.وأصدرت وزارة السياحة تعليمات إلى غرفة شركات السياحة بضرورة أن تكون جميع الشهادات الخاصة بفيروس كورونا المقدمة من السائحين مستخرجة من معامل معتمدة بدولة أوكرانيا، وبها الختم الخاص أو الرمز الشريطي.وأوضحت الوزارة، فى خطابها إلى الغرفة، أنه فى حالة وجود أي شكوك حول صحة الشهادة ستتم إعادة المسحة للسائح داخل المطار، مع تحصيل كافة الرسوم الخاصة بها من العميل مباشرة.وقامت الغرفة بتعميم خطاب وزارة السياحة على جميع الشركات لاتباع الإجراءات اللازمة.