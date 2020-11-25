بيومى فؤاد يكشف حقيقة إصابته بفيرس كورونا

نفى الفنان بيومي فؤاد إصابته بفيرس كورونا كما أشيع منذ قليل وعزل نفسه بالمنزل، مطمئنًا الجمهور على صحته، قائلا: "الحمد لله أنا سليم وعملت مسحة في وزراة الصحة والنتيجة سلبي الحمد لله".يشار إلى أن بيومي فؤاد تم تكريمه مؤخرا من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي عن سيرته الفنية في المسرح وتعاقد مؤخرا على فيلم "ماما حامل" مع ليلى علوي ويواصل تصوير فيلم "وقفة رجالة" مع ماجد الكدواني وسيد رجب وشريف دسوقي إخراج أحمد الجندي.