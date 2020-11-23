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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: نريد التعاون مع السعودية لمكافحة الإرهاب

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 08:37 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
محمد عمر
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أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، أهمية العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في حفظ الأمن والسلام العالمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه خادم الحرمين الشريفين، من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب ميشيل عن تهانيه للملك سلمان على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام افتراضيا.

كما أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة، انطلاقا من دورها القيادي في العالم الاسلامي.

من جانبه أكد خادم الحرمين الشريفين أهمية العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيزها، لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.

وأشار الملك سلمان إلى أن المملكة سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين أتباع الأديان، استشعارا منها بمسئوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.

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