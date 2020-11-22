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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يكشف أطماعه ويتمسك بتدخله فى سوريا وليبيا والمتوسط

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 07:21 ص
أردوغان
أردوغان
محمد عمر
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واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تأكيده على تدخل بلاده في المنطقة واستمرار التدخل في ليبيا وسوريا.

وزعم أردوغان في رسالة بعثها إلى منتدى"«هاليفاكس" للأمن الدولي، السبت، أن تدخل بلاده في ليبيا ساهم في إنعاش آمال الحل السياسي بالبلاد، معتبرا أن تركيا لا تسلك نهجا توسعيا ولا تتدخل في شؤون الآخرين، وفق صحيفة "الوسط" الليبية.

وتعهد أردوغان بدعم من وصفهم بأصدقاء تركيا وإخوانها في كل مكان، بدءًا من سوريا ومرورًا بليبيا وشرقي المتوسط ووصولًا إلى القوقاز، كما جدد تمسكه بما أسماه دعم التقاسم العادل لموارد الطاقة شرقي البحر المتوسط.

يأتي ذلك في مخالفة لاتفاق جنيف الدولي الذي رعته الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية الذي تم التوصل إليه مؤخرا ويقضي بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا ووقف عمليات التدريب العسكري ودعم المليشيات والمرتزقة.

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