«الجبير»: دول مجموعة العشرين اتخذت خطوات كبيرة لمواجهة كورونا

أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، أن دول مجموعة العشرين اتخذت خطوات كبيرة لمواجهة جائحة كورونا، مشددًا على أن الأولوية الأولى للمملكة العربية السعودية، كانت تتعلق بالمحافظة على الأرواح.وقال الجبير، خلال مشاركته اليوم الجمعة، في جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين تحت عنوان إعادة ربط العالم، إن قمة العشرين ستركز على جملة من التحديات التي تواجه العالم، مؤكدًا أن العمل بشكل جماعي سوف يسهم فى مواجهة وباء كورونا.وأضاف الوزير السعودي، أن مجموعة العشرين قدمت المليارات من أجل التوصل للقاح لكورونا، مشيرًا إلى أن المجموعة ستستمر لمعالجة التحديات قبل ظهورها.