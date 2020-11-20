في عيد ميلاده.. كيف أثر سوء الحظ على زيجات جمال سليمان

يحتفل النجم السوري الكبير جمال سليمان، اليوم الجمعة، 20 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 61، بتواجده في القاهرة وسط عدد كبير من أصدقائه المقربين، فهو من مواليد عام 1959 بمدينة دمشق السورية.وترصد "الدستور" 3 زيجات في حياة الفنان الذي انطلق في حياته المهنية عام 1981، حيث تزوج من الممثلة السورية وفاء موصللي لكنهما انفصلا بعد ثماني سنوات فقط، بسبب بعض المشاكل الشخصية وقتها.وأعاد الفنان السوري فكرة الزواج مرة أخرى ليعلن عن زواجه من الإعلامية قمر عمرايا، لكن هذا لم يدوم طويلًا، حيث أعلنا طلاقهما بعد أربعة وعشرين ساعة فقط.وفي عام 2003 تزوج من رنا محمد سلمان ابنة وزير الإعلام السوري السابق، وقد استقر الزواج إلى وقتنا الحالي وقد أنجبا ولد واحد اسمه "محمد" عام 2009.