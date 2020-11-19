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محمد العسيري

حوادث

البحث عن 5 متهمين بالتعدي على فريق وزارة التضامن بمدينة نصر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:59 م
الأمن
الأمن
هدير مصطفي
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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من جهودها للقبض على 5 أشخاص متهمين بالتعدى على فريق تابع لوزارة التضامن الاجتماعي بمدينة نصر.

وألقت أجهزة الأمن القبض على أحد المتهمين الستة وبعرضه على النيابة أمرت بإخلاء سبيله.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي نشرت بيانا أعلنت أنه جرى الاعتداء على أفراد الوحدة المتنقلة لفريق أطفال بلا مأوى، بشرق القاهرة، أثناء عملهم بإحدى شوارع مدينة نصر بجوار النادى الأهلي، من قبل مجهولين، مشيرة إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، ملابسات تعرض أفراد الوحدة، حيث اصطدمت سيارة ملاكى بسيارة الوحدة المتنقلة، وقام على إثرها ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون السيارة بالمشاجرة مع فريق الوحدة، وخلال النقاش مع مستقلي السيارة الملاكي، رفضوا حضور الشرطة وطلبوا تعويضا فوريا، وتجمع ثلاثة أشخاص آخرين مجهولين وقاموا بالاعتداء على فريق الوحدة وأحدثوا بعض الإصابات بمسعف الوحدة، وحاولوا الاعتداء على سيارة الوحدة.

وأشار البيان إلى أن فريق الوحدة المتنقلة قام بإبلاغ الشرطة، حيث حضرت نقطة شرطة الشروق، وحررت تقريرا بالواقعة وحالة السيارة الخاصة بالوحدة، كما اصطحب الفريق المسعف إلى مستشفى هليوبوليس لتوقيع الكشف الطبى.

ولفت البيان إلى أن الفريق توجه إلى قسم شرطة مدينة نصر، حيث جرى تحرير محضر وحجز أحد المتعدين بالضرب بعد هروب الآخرين والسيارة الملاكي، وجرى توجيه جنحة ضرب للمتهم لحين عرضه على النيابة، كما جرى تكليف محامي من الوزارة بالذهاب إلى النيابة لاستكمال الإجراءات، حيث جرى عرض المتهم بالنيابة المسائية وتم إخلاء سبيله، وقيدت القضية جنحة برقم 45360 لسنة 2020 جنح مدينة نصر، ويتم متابعتها حتى يتم تحديد جلسة لها والحضور للادعاء المدني بها، ومطالبة بالتعويض للاعتداء على المسعف وعلى السيارة.

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