البنك المركزى التركى يرفع سعر الفائدة إلى 15%

رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر مزاد إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 475 نقطة أساس من 10.25% إلى 15%.وفي البيان الذي أدلى به البنك المركزى، تقرر تقديم كل التمويل بسعر فائدة إعادة الشراء لمدة أسبوع، وهى أداة السياسة الرئيسية.وأضاف البيان: فى الفترة المقبلة، سيتم الحفاظ على الموقف النقدي الصارم بحزم إلى أن يتحقق انخفاض دائم في التضخم.وكان سعر الفائدة الأخير عند 10.25 %.وقال البنك المركزى: قررت اللجنة إجراء تشديد نقدي واضح وقوي من أجل القضاء على المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم، والسيطرة على توقعات التضخم، واستعادة عملية خفض التضخم في أسرع وقت ممكن.وأضاف: سيحقق البنك المركزي هدفه الرئيسى المتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة التى يتطلبها نظام استهداف التضخم.وتشير البيانات التي تم رصدها لشهر نوفمبر إلى زيادة التضخم بسبب التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف.ويأتي قرار البنك المركزي، رغم أن الرئيس رجب أردوغان كان قد أدلى بتصريحات بعد ظهر اليوم شدد خلالها على ضرورة عدم جعل المستثمر ضحية للفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى انتهاء مرحلة الاستعداد ودخول تركيا عصر الازدهار.