الكويت تتجه لمنع المصابين بكورونا من المشاركة فى الانتخابات

كشفت مصادر كويتية، الأربعاء، عن توجّه الحكومة لمنع المصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19"من المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجرائها يوم 5 ديسمبر المقبل.وأجرى وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح مقر اللجنة الاستشارية العليا المشرفة على الانتخابات، حيث اطلع على الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة للعمل على إنجاح العملية الانتخابية، وذلك وفق صحيفة الراي الكويتية.يذكر أن وزير الصحة الكويتية أعلن في وقت سابق عن شفاء 789 حالة من فيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت من المرض إلى 129 ألفا و839 حالة.كما أعلن الوزير عن تسجيل 9 حالات وفاة، و452 اصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 857 حالة، وعدد المصابين الى 138 ألفا و337 حالة.