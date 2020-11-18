مقتل 3 عسكريين سوريين بغارة إسرائيلية على جنوب دمشق

قال مصدر عسكري سوري إن 3 عسكريين قتلوا وجرح آخر في عدوان إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.وأضاف المصدر، الذي نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عنه، أنه "حوالي الساعة 3:11 فجر هذا اليوم شن العدو الصهيوني عدونًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوي، وأسقطت عددًا من الصواريخ، وقد أسفر العدوان عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية".بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الطيران الحربي قام بالإغارة على ما قال إنها أهداف لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري.