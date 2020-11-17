«أيام معدودة».. طارق شوقي يعلن موعد إطلاق قناة الثانوية

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تساؤل أحد أولياء أمور الصف الثالث الثانوي عن موعد تشغيل القناة التعليمية للثالث الثانوي العام.ورد الوزير عبر أحد جروبات أولياء الأمور عبر تطبيق «واتس آب» قائلآ: «أمامها أيام معدودة ويتم إطلاقها إن شاء الله».وأضاف: «نسابق الزمن من أجل إعدادها بشكل ممتاز إن شاء الله».