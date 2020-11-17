«الصحة»: الدقهلية الأولى في الكشف عن السمنة والأنيميا في المدارس

قالت وزارة الصحة والسكان، إن محافظة الدقهلية تصدرت أعلى المحافظات في الفحص داخل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقويم والسمنة بالمدارس.وأوضحت الوزارة، أنه تم فحص 366 ألفًا و773 طالبًا بالمحافظة، تليها محافظة الشرقية 279 ألفًا و336 طالبًا، ثم محافظة الجيزة 189 ألفًا و958 طالبًا.وأشارت الوزارة إلى أنه تم فحص 2 مليون و687 ألفًا و671 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن المبادرة وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الجاري بالتزامن مع بدأ العام الدراسي الجديد.