«الصحة»: 1800 فريق طبي بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مشاركة 1800 فريق طبي في مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المدارس.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن كل فريق طبي يتكون من 3 أفراد (ممرضة، فني معمل، وإداري)، وتم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.وكانت الوزارة أعلنت أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفًا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.