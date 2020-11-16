بيومي فؤاد يقبل يد سميحة أيوب في مهرجان شرم الشيخ المسرحي

صعد الفنان بيومي فؤاد منذ قليل، على خشبة مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ لتسلم تكريمه عن مشواره الفني، حيث قبّل يد سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ووجه الشكر لكل القائمين على مهرجان المسرح الشبابي.وأضاف بيومي فؤاد: «شرف كبير لي تسلم تكريم يحمل اسم سميحة أيوب سيدة المسرح العربي»، كما أعلن عن إطلاق جائزة باسمه في المهرجان بعد ذلك.يشار إلى أن الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي تقام في الفترة من ١٦ لـ٢٠ نوفمبر تحت رئاسة مازن الغرباوي.