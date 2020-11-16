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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الصحفيين» تعلن كشوف المرشحين للجنة قيد المؤجلين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:57 م
الصحفيين
الصحفيين
محمد جعفر
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تنشر الدستور، كشوف المرشحين للجنة القيد "تحت التمرين" للمؤجلين بنقابة الصحفيين.

وكان خالد ميري، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين ووكيل النقابة، ورئيس لجنة إخطارات الصحف بالمجلس الأعلى للإعلام، أعلن انعقاد لجنة القيد للصحفيين المؤجلين يومي 1،2 من شهر ديسمبر المقبل

وكانت لجنة القيد برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، قررت فتح الباب للمؤجلين من لجنة تحت التمرين فى الفترة من ٢٧ سبتمبر الى ١١ اكتوبر ٢٠٢٠ لاستكمال الأوراق، والتى تشمل خطاب جهة العمل وبرنت التامينات.

وأكد خالد ميري وكيل النقابة ان اللجنة ستبحث فور انتهاء لجنة المؤجلين فتح باب التقديم للجنة الجديدة تحت التمرين، وأن اللجنة تدرس ان تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين اسئلة تحريرية بالاضافة للاسئلة الشفوية المعتادة، استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة فى اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.

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