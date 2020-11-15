«القوى العاملة» تعلن توافر فرص عمل بميناء دمياط البحري

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات الشحن والتفريغ بدمياط وبمرتب يتم تحديده بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 20 سائقا درجة أولى و10 سائق كلارك و5 سائق لورد و5 فني كهربائي سيارات و5 فني ميكانيكي سيارات نقل ثقيل و5 فني كاوتش.ويشترط في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون يقرأ ويكتب، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01002626234، والتواصل مع المدير المسئول شهاب شريف، أو التوجه لمقر الشركة في ميناء دمياط البحري.