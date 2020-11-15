«الزراعة» تعلن الطوارئ لمواجهة أمطار الطقس السيئ

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في القطاعات المختلفة، حالة الطوارئ استعدادا لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار على محافظات الوجه البحري.وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت بالمعدات والحفارات واللودرات لإزالة أي عوائق أمام المياه، وسحب الأمطار، وتطهير المساقي والترع الفرعية، حيث إن هناك لجان طوارئ على مستوى الجمهورية للمرور على الزراعات.وأضاف حماد، لـ"الدستور"، أن هناك تنسيقا مع مديريات الزراعة في المحافظات ومحافظ الإقليم لمتابعة حالة الأراضي في محافظات الوجه البحري والمحافظات الساحلية، خاصة الإسكندرية ومطروح والبحيرة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لمتابعة انهيارات جسور الترع والمصارف العمومية والرياحات والمرور على الجسور والكباري والقناطر.