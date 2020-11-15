رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 15 نوفمبر 2020 الموافق 29 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تعلن الطوارئ لمواجهة أمطار الطقس السيئ

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:16 م
أمطار
أمطار
عبدالناصرمحمد
طباعة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في القطاعات المختلفة، حالة الطوارئ استعدادا لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار على محافظات الوجه البحري.

وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، إن الوزارة استعدت بالمعدات والحفارات واللودرات لإزالة أي عوائق أمام المياه، وسحب الأمطار، وتطهير المساقي والترع الفرعية، حيث إن هناك لجان طوارئ على مستوى الجمهورية للمرور على الزراعات.

وأضاف حماد، لـ"الدستور"، أن هناك تنسيقا مع مديريات الزراعة في المحافظات ومحافظ الإقليم لمتابعة حالة الأراضي في محافظات الوجه البحري والمحافظات الساحلية، خاصة الإسكندرية ومطروح والبحيرة، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، لمتابعة انهيارات جسور الترع والمصارف العمومية والرياحات والمرور على الجسور والكباري والقناطر.

موضوعات متعلقة

«الأعلى للإعلام» يصدر قراراته في 3 شكاوى هذا الأسبوع.. أبرزها «سب مرتضى منصور»

بعد فشل محاولات الصلح.. بسمة بوسيل توجه رسالة لمنتقديها

الدفعة الرابعة.. آخر أخبار وزارة القوى العاملة عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

الصور

image description

عالمان بجامعة دمياط ضمن أفضل 2% علماء العالم

image description

حملة لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» برئاسة السكرتير المساعد بأسيوط

image description

تحرير 98 محضر إشغالات بأسيوط وإزالة للحواجز الحديدية بالشوارع

image description

عباقرة مصر.. «الدستور» تحاور طلاب مدرسة الضبعة النووية

image description

بيطري أسيوط: ضبط 2 طن و289 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

الأكثر قراءة

«الصحة»: مصر ستنتج 20 مليون عبوة من لقاح كورونا المحتمل

القبض على اللاعب مروان محسن بالجيزة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف إسماعيل

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

ترقية اسم شهيدين من ضباط قطاع السجون

منوعات

العالم يشهد حدثا فلكيا فريدا بتجمع 6 كواكب

انخفاض جودة الهواء في نيودلهي

دراسة تكشف كيف تحور كورونا بعد خروجه من ووهان

دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

أيام زمان

«عاوزك تعرفني بيها».. طرائف من حياة نجيب الريحاني

«عرفات وبومدين» نهايات غامضة لرؤساء عرب

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

كواليس معركة الرقابة والأزهر ضد الأبنودي وعبد الحليم بسبب أغنية «المسيح»

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل مات الظواهرى فى الدوحة؟
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
المزيد

الثقافة

«فوق الركبة» و«جميلة» بنادي سينما المرأة.. غدا

بحضور أصدقائه.. تشييع جثمان سعيد الكفراوي

«أحد شيوخ القص».. بماذا وصف «جيل الستينيات» سعيد الكفراوي؟

«الثقافة» تعلن انطلاق فعاليات مؤتمر «أدب الأطفال ورؤية مصر 2030»