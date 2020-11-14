أهالي مطروح يستغيثون من تشققات كوبري الجراولة (صور)

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورا للتشققات بكوبري منطقة الجراولة شرق مدينة مرسي مطروح نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.وناشد أهالي مطروح اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم ومدير هيئة الطرق بالتدخل الفوري وحل مشكلة تشقق الكوبري قبل وقوع كارثة، قائلين: "ده الطريق السريع الوحيد للمحافظة من المدخل الشرقي".كانت محافظة مطروح شهدت سقوط أمطار غزيرة على مدار يومين أدت إلى غرق الشوارع والميادين وتدفق مياه الأمطار من الوديان التي تسببت في إعاقة حركة سير المواطنين والسيارات وهبوط أرضي في بعض المناطق.يشار إلى أن مجلس ومدينة مطروح يتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بناء على توجيهات محافظة مطروح بالاستمرار في ردم الشوارع وتسويتها حتى لا يسمح مستقبلا بتراكم المياه.