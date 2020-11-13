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عالم

المغرب: عملية تأمين معبر الكركرات حدثت بطريقة سلمية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:34 م
معبر الكركرات
معبر الكركرات
وكالات
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قالت وزارة الخارجية المغربية إن عملية تأمين معبر الكركرات تم بطريقة سلمية ودون اشتباكات أو تهديد لسلامة المدنيين، مشيرة إلى أن عملية تأمين معبر الكركرات تمت بعد إعطاء كل الفرص للحل دبلوماسي ومساعي الأمم المتحدة.

من جانبها، دعت موريتانيا المغرب وجبهة البوليساريو إلى التحلي "بضبط النفس وتغليب منطق الحكمة" بعد الاشتباكات التي وقعت اليوم الجمعة بين الجيش المغربي ومقاتلي جبهة البوليساريو، في منطقة "الكركرات" شمال موريتانيا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الموريتانية، اليوم الجمعة، أن نواكشوط "تتابع بقلق بالغ مظاهر التوتر المتزايد على الحدود الشمالية بمنطقة الكركرات".

وطالبت نواكشوط "كل الفاعلين بالسعي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإلى حل توافقي عاجل للأزمة وفقا لآليات الأمم المتحدة، يحفظ مصالح الأطراف ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر".

وذكر البيان أن موريتانيا أجرت في هذا السياق العديد من الاتصالات في مسعى حثيث لنزع فتيل الأزمة.

واندلع قتال اليوم الجمعة بين الجيش المغربي ومقاتلي البوليساريو، بعد دخول المغرب المنطقة العازلة خارج الحزام الأمني الذي أقامته المغرب حول الصحراء الغربية لفتح طريق "الكركرات" الرابط بين الصحراء وموريتانيا.

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