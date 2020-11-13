الأهالى يكشفون حقيقة «دجال شبرا» (صور)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو مصور عن دجال يقوم بأعمال السحر والشعوذة للسكان، من خلال محل استأجره بشارع الحبيبي بقسم ثان شبرا الخيمة، بعد أن اقتحم البعض المحل وتمكنوا من كشف أمره.وقال أحد سكان المنطقة إن ثمة شيء غريب كان يحدث من قبل مستأجر هذا المحل، حيث كان يفتحه في أوقات غريبة وغير مناسبة، أغلبها يقع ما بين الثالثة حتى السادسة صباحا، بينما تفاجأ الأهالي باقتحام بعض الأشخاص المحل الذي يستأجره في غير وجوده، ما دفع مالكي المنزل والسكان بالاستفسار عن السبب، ليكتشفوا حقيقة هذا "الدجال".وفور دخول المحل اكتشفت الجريمة، حيث وجدت المئات من صور الأشخاص وبعض متعلقاتهم الشخصية، وجماجم بشرية عليها كتابات وطلاسم تخص الأعمال السحرية، وبدأوا في التخلص منها بالاستعانة ببعض حاملي القرآن الكريم، وعلى الفور توجهوا إلى قسم ثان شبرا الخيمة وتحرير بلاغ بالواقعة وجارٍ البحث عن الدجال والتحقيق معه.