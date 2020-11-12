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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«أرشد الشرطة عني».. مسجل خطر يقتل زميله في منشأة ناصر

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:00 م
مسجل خطر
مسجل خطر
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أمرت نيابة منشأة ناصر، بحبس متهم بقتل شاب بالرصاص بسبب خلافات بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح نارى غير مرخص، وإثارة الزعر بين المواطنين.

وكشفت المناظرة التى أجرتها النيابة لجثة المجنى عليه، أنه مصاب بطلق نارى أدى إلى تهتكات ونزيف تسبب في الوفاة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وتسليمه لذويه لدفنه، والتحفظ على سلاح الجريمة الرساله للمعمل الجنائى ومطابقته مع الإصابة.

وتبين التحقيقات أن المجنى عليه يدعى «محمود دنجل»، أبلغ عن أحد الأشخاص ويدعى عادل وشهرته «قصبة»، مسجل خطر «مخدرات وبلطجة»، وضبطته الأجهزة الأمنية إثر ذلك متلبسا، وحكم عليه بالحبس، وعلم المتهم أن المجنى عليه هو من أرشد عنه، فعزم على الانتقام منه عقب خروجه من السجن.

وبعد انتهاء مدة حبس المتهم، خرج وبدأ التخطيط لجريمته، حيث قام بتتبع خطوات المجنى عليه، وجهز سلاحا ناريا غير مرخص، وترصد بالمجنى عليه ليلا بأحد الشوارع الجانبيه، وأطلق عليه طلقا ناريا أسفر عن وفاته قبل إسعافه، وفر المتهم هاربا.

وبإعداد الأكمنة وجمع المعلومات، تم ضبط المتهم الذى أرشد عن السلاح النارى المستخدم في الواقعة، وحرر محضر رسمى بالحادث وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبسه.

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