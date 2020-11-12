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محافظات

حملات علاج الأنيميا والتقزم تتجه لمدارس رأس غارب (صور)

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:00 م
حملات علاج الأنيميا
حملات علاج الأنيميا
علي عواد
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أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، استمرار حملة فحص تلاميذ المدارس ضد الأنيميا والتقزم، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لعلاج أمراض سوء التغذية، السمنة والأنيميا وقصر القامة، لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف "رأفت"- في بيان اليوم الخميس- أن كل فريق يضم فني معمل وتمريض ومسجل بيانات، وعقب إجراء الفحص الطبي، ويتم متابعة التلاميذ وإجراء التحاليل اللازمة وتقديم الخدمة العلاجية.

وأوضح الدكتور علي محمد حسن مدير الإدارة الصحية، بأنه يتم توقيع الكشف الطبي على التلاميذ لقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين، ومن يظهر إيجابياته لأي من الأمراض التي تشملها المبادرة الرئاسية، يتلقون العلاج اللازم.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى التدخل العلاجي السريع في حالة إصابة تلاميذ المرحلة الابتدائية بأي من أمراض الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة، والتنسيق التام بين مختلف الأجهزة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح في مختلف مدارس المدينة مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى، والالتزام بالتطعيم السحائي والثنائي للتلاميذ.
حملات علاج الأنيميا والتقزم تتجه لمدارس رأس غارب (صور)
حملات علاج الأنيميا والتقزم تتجه لمدارس رأس غارب (صور)
حملات علاج الأنيميا والتقزم تتجه لمدارس رأس غارب (صور)
حملات علاج الأنيميا والتقزم تتجه لمدارس رأس غارب (صور)
حملات علاج الأنيميا والتقزم تتجه لمدارس رأس غارب (صور)
حملات علاج الأنيميا والتقزم تتجه لمدارس رأس غارب (صور)

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