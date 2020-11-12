مسئول حكومى يعلن ضبط سفينة إيرانية فى المياه اليمنية

أعلن مسئول يمني في الحكومة الشرعية، عن ضبط سفينة صيد إيرانية قبالة سواحل محافظة المهرة، شرقي البلاد، صباح اليوم الخميس.وقال فهد كافيين وزير الثروة السمكية في الحكومة الشرعية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "تم ضبط السفينة وهي تقوم بعمليات صيد غير مشروع".ولم يصدر أي تعليق من إيران حول هذه السفينة حتى الآن.