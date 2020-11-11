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لايف ستايل

من المطبخ الصيني.. طريقة عمل «دجاج كانتون»

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 08:57 م
دجاج كانتون
دجاج كانتون
إسلام جمال
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يحظى المطبخ الصينى بشهرة عالية، فمؤخرًا انتشرت الكثير من الفيديوهات التى تبرز أن المطبخ الصيني يعتمد على الفئران والكلاب وغيرها من الحيوانات التي لا تأكل.

ولكن المطبخ الصيني من أعرق المطابخ فى العالم، حيث شهد إقبالا كثيفا من مجتمعاتنا العربية في الآونة الأخيرة، ويتميز هذا المطبخ باشتراكه مع المطبخ العربي في العديد من المكونات، على سبيل المثال في الخضروات القرنبيط والكرنب والخيار والبازلاء والفلفل الرومي الملون.

فى هذا التقرير نقدم طريقة تحضير "دجاج كانتون" الشهير من المطبخ الصينى وفقًا لما جاء بموقع "justfood".

مكونات دجاج كانتون:

4 صدور الدجاج مخلية ومقطعة بشكل متوسط الحجم
2 جزرة مقطعة بشكل دائري
5 فلفل أخضر وألوان مقطع بنفس حجم الدجاج
1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة
رشة من البهارات التالية (ملح، فلفل أسود، بهارات دجاج، بابريكا، زنجبيل)
2 ملعقة كبيرة خل
12 كوب زيت زيتون لتنظيف الدجاج
12 كوب دقيق

مكونات الصوص:

4 ملاعق كبيرة من الكاتشب
4 ملاعق كبيرة من صوص الصويا
1 كوب ماء فاتر
1 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا
1 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة خل

طريقة التحضير:

توضع قطع الدجاج المقطعة في منقوع مكون من زيت الزيتون والليمون والملح فترة من الزمن لضمان نظافة الدجاج.

بعد غسل الدجاج جيدا يغطس في خليط من الدقيق المبهر بالملح وبهارات الدجاج والبابريكا والفلفل الأسود حتى يغطى تماما.

في زيت حامي غزير تقلى على نار عالية لمدة ثلاث دقائق ثم نخفض الحرارة حتى النضج وتحول اللون إلى الذهبي.

في مقلاة عميقة نضع قليل من الزيت يقلب فيهم كل مكونات الخضروات لمدة خمس دقائق، ثم يضاف لها الدجاج ويمزجان جيدا.

تضاف مكونات الصوص في نفس المقلاة مع كأس من الماء.

يضاف أخيرا كوب الماء الذي يحتوي على النشا ثم يقلب حتى يثقل الخليط.

يوضع في طبق التقديم ويزين بالبصل أو الليمون أو الكرفس حسب التوافر ويقدم مع الأرز.

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