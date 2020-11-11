من المطبخ الصيني.. طريقة عمل «دجاج كانتون»

مكونات دجاج كانتون:

مكونات الصوص:

طريقة التحضير:

يحظى المطبخ الصينى بشهرة عالية، فمؤخرًا انتشرت الكثير من الفيديوهات التى تبرز أن المطبخ الصيني يعتمد على الفئران والكلاب وغيرها من الحيوانات التي لا تأكل.ولكن المطبخ الصيني من أعرق المطابخ فى العالم، حيث شهد إقبالا كثيفا من مجتمعاتنا العربية في الآونة الأخيرة، ويتميز هذا المطبخ باشتراكه مع المطبخ العربي في العديد من المكونات، على سبيل المثال في الخضروات القرنبيط والكرنب والخيار والبازلاء والفلفل الرومي الملون.فى هذا التقرير نقدم طريقة تحضير "دجاج كانتون" الشهير من المطبخ الصينى وفقًا لما جاء بموقع "justfood".4 صدور الدجاج مخلية ومقطعة بشكل متوسط الحجم2 جزرة مقطعة بشكل دائري5 فلفل أخضر وألوان مقطع بنفس حجم الدجاج1 بصلة متوسطة الحجم مقطعةرشة من البهارات التالية (ملح، فلفل أسود، بهارات دجاج، بابريكا، زنجبيل)2 ملعقة كبيرة خل12 كوب زيت زيتون لتنظيف الدجاج12 كوب دقيق4 ملاعق كبيرة من الكاتشب4 ملاعق كبيرة من صوص الصويا1 كوب ماء فاتر1 ملعقة كبيرة من مسحوق النشا1 ملعقة صغيرة سكر1 ملعقة صغيرة خلتوضع قطع الدجاج المقطعة في منقوع مكون من زيت الزيتون والليمون والملح فترة من الزمن لضمان نظافة الدجاج.بعد غسل الدجاج جيدا يغطس في خليط من الدقيق المبهر بالملح وبهارات الدجاج والبابريكا والفلفل الأسود حتى يغطى تماما.في زيت حامي غزير تقلى على نار عالية لمدة ثلاث دقائق ثم نخفض الحرارة حتى النضج وتحول اللون إلى الذهبي.في مقلاة عميقة نضع قليل من الزيت يقلب فيهم كل مكونات الخضروات لمدة خمس دقائق، ثم يضاف لها الدجاج ويمزجان جيدا.تضاف مكونات الصوص في نفس المقلاة مع كأس من الماء.يضاف أخيرا كوب الماء الذي يحتوي على النشا ثم يقلب حتى يثقل الخليط.يوضع في طبق التقديم ويزين بالبصل أو الليمون أو الكرفس حسب التوافر ويقدم مع الأرز.