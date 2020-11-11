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فن

أحمد زاهر طليق مي عمر في «لؤلؤ» والشرنوبي زوج شيرين عبدالوهاب

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:23 م
أحمد زاهر ومي عمر
أحمد زاهر ومي عمر والشرنوبي
حسين الجندي
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يقدم الفنان أحمد زاهر البطولة الأولى له في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "لؤلؤ"، الذي تقدم فيه البطولة النسائية الفنانة مي عمر كأول بطولة لها هي الأخرى.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، اليوم الأربعاء، أن النجم أحمد زاهر يقدم شخصية طليق مي عمر وهو الأمر المتشابه في حياة الفنانة شيرين عبدالوهاب التي تقدم شخصيتها الفنانة مي عمر؛ حيث يظهر باسم مستعار آخر بعيدًا عن اسم طليق شيرين عبدالوهاب في بداية مشوارها.

وأوضحت المصادر، أن الفنان محمد الشرنوبي يقدم شخصية مطرب؛ يظهر في حياة لؤلؤ بفترة من حياتها إلى أن يتزوجها وهو المرتبط تمامًا بوجود المطرب حسام حبيب حاليًا في حياة المطربة شيرين عبدالوهاب كزوجها ومطرب شهير.

يذكر أن الفنانة مي عمر تجسد في المسلسل شخصية المطربة شيرين عبدالوهاب؛ عن قصة الفتاة التي حاولت البدء من نقطة الصفر حتى تحقق حلمها في الغناء لتصبح مطربة شهيرة.

يشارك في بطولة العمل نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

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