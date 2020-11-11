محاكمة شاب انتحل صفة مندوب شركة صيانة للنصب على المواطنين

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة متهم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال على المواطنين للمحاكمة.وتلقت إدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة بقيام "مستخدم هاتف برقم مُحدد، بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على شاشة تليفزيون ومبلغ مالي عقب تواصلها معه عن طريق "واتس آب" وإيهامها على خلاف الحقيقة أنه مندوب صيانة لإحدى الشركات.وأكدت المعلومات والتحريات، قيام عاطل بإنشاء عدة صفحات على "فيسبوك" منتحلًا صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم وضبطه بورشة صيانة كائنة أسفل محل إقامته، وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة.واعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء 15 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منتحلًا صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية لتحقيق مكاسب مالية، وأرشد عن الشاشة الخاصة بالمجني عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.