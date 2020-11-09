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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بعد الهجوم عليه بسبب «الشهادة».. عمر كمال: «العلم أولوية وأقدر كل من اجتهد»

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:45 م
عمر كمال
عمر كمال
محمد قدري
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علق المطرب عمر كمال، على الهجوم الأخير على منشوره الذي نشره قبل قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عمر كمال في تصريحات لـ«الدستور»، إن منشور «اركن شهادتك على جنب لو ربنا مأذنش واشتغلت بيها، شمر واشتغل وحقق حلمك»، الناس أخدت الجزء الأول فقط ولم تكمل الرسالة.

وأضاف: «أقدر كل من اجتهد وحصل على شهادته، فالعلم بالطبع الأولوية الأولى، والشهادات التعليمية لها تقديرها بين الناس، لكن كل ما كتبته في تعليق آخر على المنشور أكدت فيه أن على أي شخص السعي والاجتهاد في حالة عدم العمل بالشهادة وهذا متواجد أمامنا، فأحيانا السعي والاجتهاد يجعل الشخص يحصل على مكانة أفضل ويصبح أمام الناس مجتهد».

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