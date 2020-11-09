«السلع التمونيية» تبت في مناقصة توريد الزيت الخام اليوم

تبت الهيية العامة للسلع التمونيية التابعة لوزارة التموبن والتجارة الداخلية، اليوم، في البت بممارسة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢١-٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، و٢٠٠٠ طن زيت عباد)، تسليم خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر إلى ١٥ يناير ٢٠٢١.وأوضحت الهيئة، أن جلسة فض المظاريف اليوم الإثنين الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٠، الساعة ١٢ ظهرًا، مشيرة إلى أن الشروط والمواصفات طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة.كنت قد أعلنت الهيئة في وقت سابق تعاقدها لشراء 47.500 طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 7 شركات محلية.وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن عمليات التسليم ستتم خلال الفترة من 1 إلى 25 نوفمبر 2020.وقالت الهيئة، إن تلك التعاقدات ستساهم في تعزيز الاحتياط الاستراتيجي من زيوت الطعام، مشيرا إلى أن تلك التعاقدات تمت مع شركات القطاع الخاص وشركات الصناعات المحلية الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام المحلي بهدف تشجيع القطاع الخاص بالدولة.